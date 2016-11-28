Реконструкция стадиона «Фишт» в Сочи завершена в срок

Строительно-монтажные работы реконструируемой части стадиона сочинского стадиона «Фишт» завершены. Об это. Об этом было объявлено сегодня в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает сайт администрации Краснодарского края, строительно-монтажные работы реконструируемой части стадиона «Фишт» были закончены вовремя – до 26 ноября.

Кроме того, как доложил заместитель главы региона Николай Долуда, сегодня в соответствии с планом-графиком ведется строительство предыгровых и тренировочных площадок в Адлере, Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике. Монтаж необходимых для проведения Кубка конфедераций временных сооружений будет завершен до мая 2017 года, добавил вице-губернатор.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Также на стадионе в Сочи пройдут матчи Кубка конфедераций.