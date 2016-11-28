Реконструкция стадиона «Фишт» в Сочи завершена в срок
Строительно-монтажные
работы реконструируемой части стадиона сочинского стадиона «Фишт» завершены. Об
это. Об этом было объявлено сегодня в ходе заседания
организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года.
Как
сообщает сайт администрации Краснодарского края, строительно-монтажные работы
реконструируемой части стадиона «Фишт» были закончены вовремя – до 26 ноября.
Кроме того, как доложил
заместитель главы региона Николай Долуда, сегодня в соответствии с
планом-графиком ведется строительство предыгровых и тренировочных площадок в
Адлере, Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике. Монтаж необходимых для проведения
Кубка конфедераций временных сооружений будет завершен до мая 2017 года,
добавил вице-губернатор.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Также на стадионе в Сочи пройдут матчи Кубка конфедераций.