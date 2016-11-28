Александр Бубнов: Кому какое дело до драки в раздевалке «Зенита»?
Футбольный эксперт Александр Бубнов
прокомментировал информацию о драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го
тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2). Он отметил, что это
внутрикомандное дело.
«Я слышал про это, но не понимаю одного —
кому какое дело, что происходит в раздевалки той или другой команды?
Если это не показали камеры, то смысла всерьез рассуждать
о происшедшем — не вижу. Все, что в раздевалке — это
внутрикомандные дела. Они могут хоть после каждой игры или
тренировки драться — такое бывает.
Да, непростая ситуация в команде, нервы на пределе,
не все получается. Но если достоверно неизвестно, что точно
произошло — гадать не собираюсь. Допустить это допускаю,
но с такой же вероятностью информация может оказаться уткой», -
цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, ранее сообщалось, что в раздевалке произошел
конфликт между Артемом Дзюбой и Юрием Лодыгиным. После матча Дзюба и пресс-служба «Зенита» опровергли
информацию о драке в раздевалке. Также сообщалось, что между игроками произошла
перепалка, и Дзюба обвинил Лодыгина в том, что его ошибки «хоронят команду».
Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвили ответили двумя забитыми мячами в компенсированное время.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция