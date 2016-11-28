Александр Бубнов: Кому какое дело до драки в раздевалке «Зенита»?

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию о драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2). Он отметил, что это внутрикомандное дело.

«Я слышал про это, но не понимаю одного — кому какое дело, что происходит в раздевалки той или другой команды? Если это не показали камеры, то смысла всерьез рассуждать о происшедшем — не вижу. Все, что в раздевалке — это внутрикомандные дела. Они могут хоть после каждой игры или тренировки драться — такое бывает.

Да, непростая ситуация в команде, нервы на пределе, не все получается. Но если достоверно неизвестно, что точно произошло — гадать не собираюсь. Допустить это допускаю, но с такой же вероятностью информация может оказаться уткой», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в раздевалке произошел конфликт между Артемом Дзюбой и Юрием Лодыгиным. После матча Дзюба и пресс-служба «Зенита» опровергли информацию о драке в раздевалке. Также сообщалось, что между игроками произошла перепалка, и Дзюба обвинил Лодыгина в том, что его ошибки «хоронят команду».

Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвили ответили двумя забитыми мячами в компенсированное время.