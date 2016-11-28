«Югра» уступила «Куньлуни»
«Югра» дома проиграла «Куньлунь Ред Стар» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Алексей Поникаровский, Мартин Бакош и Чад Ро и Зак Юйэнь, у хозяев льда - Антон Курьянов и Роман Людучин.
Команда из Ханты-Мансийска занимает 13-е место в Восточной конференции, китайский клуб идет в ней шестым.
30 ноября «Югра» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Куньлунь» днем позже примет СКА.
Матч
Югра - Куньлунь Ред Стар - 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Голы:
Поникаровский (Виклунд, Беллемор), 7:51 (0:1). Бакош 32:13 (0:2). Ро 45:27 (0:3). Курьянов (Соколов К., Угольников), 52:52 (1:3). Людучин 54:28 (2:3). Юйэнь (Беллемор), 57:10 (2:4).
Место и дата
28 ноября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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