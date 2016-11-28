Коутиньо избежал перелома ноги
Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо избежал перелома ноги после травмы в матче чемпионата Англии против «Сандерленда» (2:0). Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Liverpool Echo, бразилец сегодня покинул госпиталь. Он шел с помощью костылей. Были опасения, что у Коутиньо перелом ноги,
но, по информации издания, перелома у игрока нет. Есть вероятность, что у него
повреждение связки. Более подробная информация станет известна позднее.
В текущем сезоне 24-летний Фелиппе
Коутиньо провел 14 матчей за «Ливерпуль» и забил шесть мячей при шести голевых
передачах.
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