Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо избежал перелома ноги после травмы в матче чемпионата Англии против «Сандерленда» (2:0). Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Liverpool Echo, бразилец сегодня покинул госпиталь. Он шел с помощью костылей. Были опасения, что у Коутиньо перелом ноги, но, по информации издания, перелома у игрока нет. Есть вероятность, что у него повреждение связки. Более подробная информация станет известна позднее.

В текущем сезоне 24-летний Фелиппе Коутиньо провел 14 матчей за «Ливерпуль» и забил шесть мячей при шести голевых передачах.