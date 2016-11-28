«Автомобилист» по буллитам обыграл «Адмирал»

«Автомобилист» дома взял верх над «Адмиралом» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Артем Гареев и Рок Тичар, у гостей - Александр Горшков и Роберт Саболич.

В серии буллитов победу уральцам принес точный бросок Яна Бухтеле.

Команда из Екатеринбурга занимает десятое место в Восточной конференции, дальневосточники идут шестыми.

30 ноября «Автомобилист» сыграет на выезде с «Витязем», а «Адмирал» днем позже примет «Северсталь».





