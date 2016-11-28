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«Автомобилист» по буллитам обыграл «Адмирал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Автомобилист» дома взял верх над «Адмиралом» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Артем Гареев и Рок Тичар, у гостей - Александр Горшков и Роберт Саболич.

В серии буллитов победу уральцам принес точный бросок Яна Бухтеле.

Команда из Екатеринбурга занимает десятое место в Восточной конференции, дальневосточники идут шестыми.

30 ноября «Автомобилист» сыграет на выезде с «Витязем», а «Адмирал» днем позже примет «Северсталь».

Матч

Автомобилист - Адмирал - 3:2 Б. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Горшков 6:04 (0:1). Гареев (Коукал, Кивистё), 27:43 (1:1). Тичар (Волков), 37:21 (2:1). Саболич 45:37 (2:2).

Победный буллит:

Бухтеле - 3:2.

Место и дата

28 ноября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция



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