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«Челси» предлагает Мозесу продлить контракт

Источник:  Sky SportsКомментарии

«Челси» рассчитывает продлить контракт с полузащитником Виктором Мозесом. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, после выступления Мозеса в нынешнем сезоне руководство клуба намерено предложить ему новый контракт с повышением зарплаты. Они хотели бы сохранить Мозеса в команде, так как появилась информация, что им заинтересовалась «Барселона».

25-летний Виктор Мозес в текущем сезоне провел 14 матчей за «Челси» в нынешнем сезоне и забил четыре мяча при одной голевой передаче. Его контракт истекает летом 2019 года.

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