«Челси» предлагает Мозесу продлить контракт
«Челси» рассчитывает продлить контракт с полузащитником
Виктором Мозесом. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Sky Sports, после
выступления Мозеса в нынешнем сезоне руководство клуба намерено предложить ему
новый контракт с повышением зарплаты. Они хотели бы сохранить Мозеса в команде,
так как появилась информация, что им заинтересовалась «Барселона».
25-летний Виктор Мозес в текущем сезоне провел 14 матчей за «Челси»
в нынешнем сезоне и забил четыре мяча при одной голевой передаче. Его контракт
истекает летом 2019 года.
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