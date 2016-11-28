Олег Терехин: Мяч летел полчаса, пока Окриашвили замахивался

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о победе «Краснодара» над «Зенитом» (2:1) в 15-м туре РФПЛ.

- Удивил ли исход матча?

- По игре должна была быть скорее ничья, но «Зенит» забил, думал доведут до победы. «Краснодар» поздравляю, такое редко увидишь.

- Удар Окриашвили - наудачу?

- Конечно, наудачу. Пробил и сложился он здорово. Гол шикарный получился. Считаю, ошиблись Лодыгин и Нету. Мяч летел долго, они должны были вставать быстрее.

- Лодыгина, судя по повторам, блокировал защитник...

- Ну там стоят Нету и Лодыгин, вот эти 2 человека должны были мяч выбивать. Мяч летел полчаса, пока человек замахивался.

Матч Краснодар - Зенит - 2:1 (0:0) Голы Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1). Состав Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба Предупреждения: Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90 Судья: Алексей Николаев (Россия) Место и дата 27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция







