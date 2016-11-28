Леонид Калошин: Арбитр ошибся, не зафиксировав офсайд перед голом Измайлова «Зениту»
Полномочный представитель
департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ
Леонид Калошин прокомментировал эпизод с голом полузащитника «Краснодара»
Марата Измайлова в ворота «Зенита». Напомним, что «Краснодар» обыграл «Зенит» в
матче 15-го тура чемпионата России со счетом 2:1
«Очевидная ситуация.
Первый ассистент судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд. Впоследствии в
ходе развития атаки «Краснодара» произошло взятие ворот «Зенита», - цитирует
Калошина «СЭ».
Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвили ответили двумя забитыми мячами в компенсированное время.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция