Леонид Калошин: Арбитр ошибся, не зафиксировав офсайд перед голом Измайлова «Зениту»

Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин прокомментировал эпизод с голом полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова в ворота «Зенита». Напомним, что «Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 2:1

«Очевидная ситуация. Первый ассистент судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд. Впоследствии в ходе развития атаки «Краснодара» произошло взятие ворот «Зенита», - цитирует Калошина «СЭ».

Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвили ответили двумя забитыми мячами в компенсированное время.