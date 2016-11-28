Сергей Веденеев: Многие игроки «Зенита» не в лучшей форме

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о поражении питерцев от «Краснодара» (1:2) в 15-м туре РФПЛ.

- Считаю, что ничья была бы приемлемым результатом для питерцев и при счете 0:0. Мне показалось, что многие игроки «Зенита» не в лучшей форме, а Федор Смолов весь матч создавал какую-то опасность. У гостей в атаке все получалось с трудом, Дзюба и Кокорин за мячи не цеплялись, атаки гасли далеко от чужих ворот. После гола Дзюбы появились какие-то надежды, но достаточно быстро растаяли. Не могу сказать, что питерцы наиграли на поражение, но счет в принципе логичный, исходя из не оптимальной формы команды, - сказал Веденеев.

Команда Мирчи Луческу с 31 очком осталась на втором месте, на шесть баллов уступая «Спартаку».

В следующем туре сине-бело-голубые 30 ноября примут «Уфу».