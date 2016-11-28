Лам может стать спортивным директором «Баварии»
Защитник
«Баварии» Филипп Лам может завершить карьеру игрока и стать спортивным
директором клуба. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Как
информирует Abdenzeitung-Muenchen,
на этот пост есть два кандидата – Лам и Макс Эберль, занимающий аналогичную
должность в «Боруссии» из Менхенгладбаха. Определиться с тем, кто заменит на
этом посту Маттиаса Заммера, клуб хотел бы до 1 июля 2017
года.
Ранее
исполнительный директор клуба Карл-Хайнц Руммениге говорил, что Лм в будущем
может занять этот пост. Контракт футболиста с «Баварией» истекает летом 2018
года.
В текущем
сезоне 33-летний Филипп Лам провел 15 матчей за «Баварию» и забил два мяча при
одной голевой передаче.
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