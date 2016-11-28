Лам может стать спортивным директором «Баварии»

Защитник «Баварии» Филипп Лам может завершить карьеру игрока и стать спортивным директором клуба. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Abdenzeitung-Muenchen, на этот пост есть два кандидата – Лам и Макс Эберль, занимающий аналогичную должность в «Боруссии» из Менхенгладбаха. Определиться с тем, кто заменит на этом посту Маттиаса Заммера, клуб хотел бы до 1 июля 2017 года.

Ранее исполнительный директор клуба Карл-Хайнц Руммениге говорил, что Лм в будущем может занять этот пост. Контракт футболиста с «Баварией» истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне 33-летний Филипп Лам провел 15 матчей за «Баварию» и забил два мяча при одной голевой передаче.