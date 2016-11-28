Три игрока состава Fnatic по Dota 2 покинули команду

Джимми «Demon» Хо, Марк «Raven» Фаусто и Нико «Eyyou» Барселон покинули состав команды Fnatic по Dota 2.



«Летом Fnatic приобрела трех сильных игроков, и мы были уверены, что в ближайшие месяцы к команде придет успех. К сожалению, на данный момент мы не достигли желаемых результатов. Мы безгранично благодарны парням за усилия, которые они прикладывали. В нашем составе останутся Mushi и Ohaiyo, и в ближайшие месяцы мы сделаем все возможное, чтобы сделать к 2017 году сильную команду», – говорится на анонсе организации.



Напомним, что игроки выступали за команду с сентября этого года.



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