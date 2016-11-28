Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  ЦСКА2 : 3 БДинамо Москва
Футбол  Наполи1 : 1Сассуоло
Хоккей  Медвешчак0 : 1Сибирь
Футбол  Интер1 : 0Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Конте хочет видеть в «Челси» трех игроков «Фиорентины»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Челси» рассматривает возможность приобретения у «Фиорентины» защитника Ненада Томовича, нападающего Федерико Бернардески и полузащитника Милана Баделя, сообщает Calcio Mercato.

По данным издания, с инициативой покупки этих футболистов выступил главный тренер лондонского клуба Антонио Конте.

Напомним, за «Челси» успешно выступает бывший защитник «фиалок» Маркос Алонсо, перешедший в стан «синих» летом за 27 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний серб Томович провел в серии А девять матчей и отдал один голевой пас.

22-летний итальянец Бернардески в 12 играх забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

В активе 27-летнего хорвата Баделя - десять встреч и один забитый мяч. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
На Митрюшкина, помимо «Зенита», претендует лидер бундеслиги«Сьон» получил предложение от лидирующего в бундеслигн РБ «Лейпцига» о переходе российского вратаря Антона Митрюшкина, сообщает «Чемпионат».Самедов близок к возвращению в «Спартак»Трансфер полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» может быть завершен в ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс».«Зенит» зимой может купить Митрюшкина«Зенит» в зимнее трансферное окно может купить у «Сьона» вратаря Антона Митрюшкина, сообщает Life.Моуринью обвиняется в неподобающем поведении и может быть дисквалифицированГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обвинен Футбольной ассоциацией Англии в неподобающем поведении во время матча 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1). Об этом сообщает официальный сайт организации.Джейми Каррагер: С ван Галом «Манчестер Юнайтед» был лучше, чем с МоуриньюБывший игрок сборной Англии, а ныне телеэксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что его разочаровывает игра «Манчестер Юнайтед» при Жозе Моуринью.Серия А. 14-й тур. «Наполи» - «Сассуоло», «Интер» - «Фиорентина» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 14-го тура чемпионата Италии.Коутиньо выбыл до конца года из-за травмы и вернется на поле в январеПолузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо не сможет выйти на поле до конца 2016 года из-за травмы. Об этом сообщают британские СМИ.«Ювентус» потерял Бонуччи на 45-60 дней из-за травмыЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил травму и выбыл приблизительно на два месяца. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Челси» предлагает Мозесу продлить контракт«Челси» рассчитывает продлить контракт с полузащитником Виктором Мозесом. Об этом сообщают британские СМИ.Коутиньо избежал перелома ногиПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо избежал перелома ноги после травмы в матче чемпионата Англии против «Сандерленда» (2:0). Об этом сообщают британские СМИ.Рецидивист. Как Жозе Моуринью воюет с судьямиРецидивист. Как Жозе Моуринью воюет с судьямиГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью был удален со скамейки во время матча 13-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом».Антонио Конте: В субботу «Челси» ждет настоящее испытаниеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Сити», отметив прогресс своих подопечных.Яя Туре: Cудьба титула АПЛ решится в конце сезонаПолузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре высказался о претендентах на титул чемпиона Англии в нынешнем сезоне.Гарри Реднапп: На одной из тренировок в «Тоттенхэме» Павлюченко вспотел меньше своего переводчикаБывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп вспомнил первую тренировку с участием российского нападающего Романа Павлюченко.Экс-игрок «Арсенала»: С Моуринью «Юнайтед» никогда не будет счастливымБывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун прокомментировал выступление «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, а также высказался о поведении наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью.«Спартак» предложил нападающему Обайе пятилетний контракт«Спартак» предложил нигерийскому нападающему Годвину Обайе пятилетний контракт, сообщает owngoalnigeria.com со ссылкой на слова брата футболиста.Юрген Клопп: «Ливерпуль» готов играть с «припаркованными автобусами»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил способности своих подопечных.Алексис Санчес – главная трансферная цель миланского «Интера»Полузащитник лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может вернуться в чемпионат Италии. Об этом сообщает Calciomercato.com.Хосеп Гвардиола: Трансферы в январе? Не думаю, что мы купим еще одного защитникаГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру защитников команды, а также рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.«Челси» намерен перехватить Хамеса у «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание The Sunday Express.

Челси
Челсикалендарьстатистика
Фиорентина
Фиорентинакалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Милан Бадель
Милан Бадельвсе новости
Федерико Бернардески
Федерико Бернардескивсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение