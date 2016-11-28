Конте хочет видеть в «Челси» трех игроков «Фиорентины»

«Челси» рассматривает возможность приобретения у «Фиорентины» защитника Ненада Томовича, нападающего Федерико Бернардески и полузащитника Милана Баделя, сообщает Calcio Mercato.

По данным издания, с инициативой покупки этих футболистов выступил главный тренер лондонского клуба Антонио Конте.

Напомним, за «Челси» успешно выступает бывший защитник «фиалок» Маркос Алонсо, перешедший в стан «синих» летом за 27 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний серб Томович провел в серии А девять матчей и отдал один голевой пас.

22-летний итальянец Бернардески в 12 играх забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

В активе 27-летнего хорвата Баделя - десять встреч и один забитый мяч.