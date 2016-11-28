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«Ювентус» потерял Бонуччи на 45-60 дней из-за травмы

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил травму и выбыл приблизительно на два месяца. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что из-за растяжения двуглавой мышцы левого бедра Бонуччи пропустит от 45 до 60 дней. При этом в ходе восстановления срок возвращения на поле может быть скорректирован. Также сообщается, что по травме еще одного защитника Даниэла Алвеса будет проведено дополнительное обследование, которое и определит срок восстановления.

В текущем сезоне 29-летний Леонардо Бонуччи провел 17 матчей за «Ювентус» и забил два мяча при одной голевой передаче.

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