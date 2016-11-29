Директор «Зенита»: Леон выбыл примерно на две недели
Директор казанского «Зенита» Олег Брызгалов сообщил, что один из лидеров
его клуба - Вильфредо Леон выбыл ориентировочно на две недели из-за травмы
голеностопа.
«Леон получил травму голеностопа. Но, к счастью, ничего серьезного. По
прогнозам врачей, на восстановление (ему) понадобится ориентировочно две
недели. Может быть, и за меньший срок удастся нашему медицинскому штабу вернуть
Леона в строй», - приводит «Р-Спорт» слова Брызгалова.
Кубинский доигровщик получил травму 26 ноября в гостевом матче 10-го
тура чемпионата России против «Динамо» из Ленинградской области (3:0).
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