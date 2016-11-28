Коутиньо выбыл до конца года из-за травмы и вернется на поле в январе
Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо не
сможет выйти на поле до конца 2016 года из-за травмы. Об этом сообщают
британские СМИ.
Как информирует Daily Mail, у
Коутиньо повреждение лодыжки, он пропустить от пяти до шести недель. Таковы
результаты сегодняшнего обследования. Таким
образом, он вернется на поле уже в январе.
Ранее сообщалось, что бразилец покинул
госпиталь на костылях. Были опасения по поводу перелом ноги, но этого не
произошло. Напомним, что он травмировался в матче чемпионата Англии против «Сандерленда». (2:0).
В текущем сезоне 24-летний Фелиппе
Коутиньо провел 14 матчей за «Ливерпуль» и забил шесть мячей при шести голевых
передачах.
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