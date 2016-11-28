Коутиньо выбыл до конца года из-за травмы и вернется на поле в январе

Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо не сможет выйти на поле до конца 2016 года из-за травмы. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, у Коутиньо повреждение лодыжки, он пропустить от пяти до шести недель. Таковы результаты сегодняшнего обследования. Таким образом, он вернется на поле уже в январе.

Ранее сообщалось, что бразилец покинул госпиталь на костылях. Были опасения по поводу перелом ноги, но этого не произошло. Напомним, что он травмировался в матче чемпионата Англии против «Сандерленда». (2:0).

В текущем сезоне 24-летний Фелиппе Коутиньо провел 14 матчей за «Ливерпуль» и забил шесть мячей при шести голевых передачах.