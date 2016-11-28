Владимир Крикунов: Толкового большинства у нас еще нет
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
«В первом периоде не смогли реализовать три большинства, это связано с тем, что много сил отдали в предыдущем матче. Хотя пока у нас толкового большинства и нет еще. Во втором периоде поработали хорошо, дважды забили, но две ошибки Тичара и Михнова… Если бы не эти ошибки, сыграли бы лучше», - цитирует специалиста «Чемпионат».
Команда из Екатеринбурга занимает десятое место в Восточной конференции, дальневосточники идут шестыми.
30 ноября «Автомобилист» сыграет на выезде с «Витязем», а «Адмирал» днем позже примет «Северсталь».
Матч
Автомобилист - Адмирал - 3:2 Б. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Горшков 6:04 (0:1). Гареев (Коукал, Кивистё), 27:43 (1:1). Тичар (Волков), 37:21 (2:1). Саболич 45:37 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Бухтеле - 3:2.
Место и дата
28 ноября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция