Владимир Крикунов: Толкового большинства у нас еще нет

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

«В первом периоде не смогли реализовать три большинства, это связано с тем, что много сил отдали в предыдущем матче. Хотя пока у нас толкового большинства и нет еще. Во втором периоде поработали хорошо, дважды забили, но две ошибки Тичара и Михнова… Если бы не эти ошибки, сыграли бы лучше», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Команда из Екатеринбурга занимает десятое место в Восточной конференции, дальневосточники идут шестыми.

30 ноября «Автомобилист» сыграет на выезде с «Витязем», а «Адмирал» днем позже примет «Северсталь».





