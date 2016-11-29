Серхио Льюль – самый ценный игрок Евролиги в ноябре

Защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль признан самым ценным игроком Евролиги в ноябре, сообщает официальный сайт турнира.

«Реал» в ноябре в Евролиге выиграл четыре матча из пяти. В четырех встречах 29-летний Льюль становился лучшим в «Реале» по числу набранных очков. В среднем в ноябре он набирал за игру по 21,4 очка и делал 5,6 передачи.

На данный момент испанец занимает третье место в списке самых результативных баскетболистов турнира и шестую позицию среди ассистентов.