Андрей Рябинский: Итоги судебных дел российских паралимпийцев появятся к апрелю, шансы хорошие
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что
судебные процессы по отстранению российских паралимпийцев от Игр-2016 в
Рио-де-Жанейро должны завершиться к апрелю, шансы на победу хорошие.
«Новости появятся к апрелю, сейчас идут суды, наши адвокаты работают.
Тогда мы не смогли наложить обеспечительные меры, но ни один суд не был
проигран. Суды идут, и завершиться это все должно к апрелю. Шансы на победу
хорошие», - приводит «Р-Спорт» слова Рябинского.
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