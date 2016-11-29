Андрей Рябинский: Итоги судебных дел российских паралимпийцев появятся к апрелю, шансы хорошие

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что судебные процессы по отстранению российских паралимпийцев от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро должны завершиться к апрелю, шансы на победу хорошие.

«Новости появятся к апрелю, сейчас идут суды, наши адвокаты работают. Тогда мы не смогли наложить обеспечительные меры, но ни один суд не был проигран. Суды идут, и завершиться это все должно к апрелю. Шансы на победу хорошие», - приводит «Р-Спорт» слова Рябинского.

Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск ПКР, в результате чего российские спортсмены не выступили на Паралимпиаде. ПКР подал апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.