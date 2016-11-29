Эдуард Трояновский: Индонго - неудобный соперник по манере ведения боя
Российский боксер Эдуард Трояновский перед поединком с Джулиусом Индонго
заявил, что ему нужно подойти в хорошей форме к чемпионским боям, поэтому он
так часто проводит поединки.
«Могу сказать, что это короткий срок между боями, но некогда
засиживаться, впереди чемпионы по другим версиям, надо подойти к ним в хорошей
форме, а дальше либо защита, либо объединительный бой. Индонго неудобный
соперник по манере ведения боя, как и все африканцы, и хорошо бьющий. Нельзя не
брать в счет его заслуги», - приводит «Р-Спорт» слова Трояновского.
Чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Трояновский
3 декабря в Москве выйдет на ринг против Джулиуса Индонго из Намибии в андеркарте
поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе
между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым. Трояновский 9 сентября
в Москве защитил свои титулы в бою с японцем Кейта Обарой, победив техническим
нокаутом во втором раунде.