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Эдуард Трояновский: Индонго - неудобный соперник по манере ведения боя

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский боксер Эдуард Трояновский перед поединком с Джулиусом Индонго заявил, что ему нужно подойти в хорошей форме к чемпионским боям, поэтому он так часто проводит поединки.

«Могу сказать, что это короткий срок между боями, но некогда засиживаться, впереди чемпионы по другим версиям, надо подойти к ним в хорошей форме, а дальше либо защита, либо объединительный бой. Индонго неудобный соперник по манере ведения боя, как и все африканцы, и хорошо бьющий. Нельзя не брать в счет его заслуги», - приводит «Р-Спорт» слова Трояновского.

Чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Трояновский 3 декабря в Москве выйдет на ринг против Джулиуса Индонго из Намибии в андеркарте поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым. Трояновский 9 сентября в Москве защитил свои титулы в бою с японцем Кейта Обарой, победив техническим нокаутом во втором раунде.

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