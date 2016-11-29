Сергей Чепиков: Шипулин и Цветков находятся в хороших кондициях на старте КМ
Двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что
российские биатлонисты Антон Шипулин и Максим Цветков в ходе смешанной эстафеты
на стартовом этапе Кубка мира показали, что находятся в хороших кондициях.
«Если говорить о выступлении мужчин, то я не вижу каких-либо
поводов для горечи. Видно, что Антон Шипулин находится в хороших кондициях,
хотя ему, возможно, не хватило каких-то тактических действий на финишном отрезке.
И Цветков тоже достаточно хорошо чувствовал себя функционально. Я думаю, что
уже после ближайших гонок можно будет более определенно говорить о состоянии
мужской команды», - приводит «Р-Спорт» слова Чепикова.
Сборная России в воскресенье стала четвертой в смешанной эстафете на
этапе Кубка мира, проходящем в Эстерсунде. Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова,
Цветков и Шипулин проиграли 0,3 секунды выигравшим бронзу итальянцам,
использовав пять дополнительных патронов. В сингл-миксте Светлана Слепцова и
Антон Бабиков стали восьмыми (девять дополнительных патронов).