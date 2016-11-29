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Сергей Чепиков: Шипулин и Цветков находятся в хороших кондициях на старте КМ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что российские биатлонисты Антон Шипулин и Максим Цветков в ходе смешанной эстафеты на стартовом этапе Кубка мира показали, что находятся в хороших кондициях.

«Если говорить о выступлении мужчин, то я не вижу каких-либо поводов для горечи. Видно, что Антон Шипулин находится в хороших кондициях, хотя ему, возможно, не хватило каких-то тактических действий на финишном отрезке. И Цветков тоже достаточно хорошо чувствовал себя функционально. Я думаю, что уже после ближайших гонок можно будет более определенно говорить о состоянии мужской команды», - приводит «Р-Спорт» слова Чепикова.

Сборная России в воскресенье стала четвертой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира, проходящем в Эстерсунде. Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Цветков и Шипулин проиграли 0,3 секунды выигравшим бронзу итальянцам, использовав пять дополнительных патронов. В сингл-миксте Светлана Слепцова и Антон Бабиков стали восьмыми (девять дополнительных патронов).

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