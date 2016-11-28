Альба может пропустить «эль-класико» из-за травмы
Участие защитника «Барселоны» Жорди Альбы в
матче чемпионата Испании против «Реала» под вопросом. Об этом сообщает
официальный сайт клуба.
Сообщается, что у защитника ушиб правого
колена, а также растяжение левой лодыжки. Он травмировался в матче с «Реал
Сосьедадом» (1:1). Его участие в ближайших матчах, в том числе с «Реалом», под
вопросом. В ближайшее время будет проведено обследование, которое определит
срок восстановления.
В текущем сезоне 27-летний Жорди Альба провел
12 матчей за «Барселону», в его активе одна голевая передача. Матч
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