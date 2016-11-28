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Альба может пропустить «эль-класико» из-за травмы

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Участие защитника «Барселоны» Жорди Альбы в матче чемпионата Испании против «Реала» под вопросом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у защитника ушиб правого колена, а также растяжение левой лодыжки. Он травмировался в матче с «Реал Сосьедадом» (1:1). Его участие в ближайших матчах, в том числе с «Реалом», под вопросом. В ближайшее время будет проведено обследование, которое определит срок восстановления.

В текущем сезоне 27-летний Жорди Альба провел 12 матчей за «Барселону», в его активе одна голевая передача. Матч «Барселоны» против «Реала» состоится 3 декабря и начнется в 18:15 по Москве.

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