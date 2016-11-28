Гурам Аджоев: Я работой Кирьякова доволен Дмитрий Аполоник 28 ноября 2016, 21:26 ФК «Арсенал» (Тула) Источник:

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал работу главного тренера туляков Сергея Кирьякова.



«Я его работой доволен. Я вижу, как ребята начали играть. В последних матчах мы допускаем много ошибок, которыми умело пользуются соперники. Но положительные сдвиги происходят. Больше стали играть в атаку. Другое дело, что пока у нас нет игроков, которые могли бы зацепиться за мяч, взять игру на себя. Тренерскому штабу надо дать время для того, чтобы сделать по-настоящему свою команду. Уверен, у Сергея Кирьякова все получится, и мы закрепимся в премьер-лиге», - заявил Аджоев в интервью официальному сайту «Арсенала».



Напомним, что Сергей Кирьяков и Гурам Аджоев пришли в тульский клуб в октябре. Под руководством Кирьякова «Арсенал» набрал два очка в шести встречах и опустился на последнее место в таблице РФПЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически