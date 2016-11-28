Джейми Каррагер: С ван Галом «Манчестер Юнайтед» был лучше, чем с Моуринью

Бывший игрок сборной Англии, а ныне телеэксперт Джейми Каррагер заявил, что его разочаровывает игра «Манчестер Юнайтед» при Жозе Моуринью.

«С тем составом, который есть у «Манчестер Юнайтед», команда обязана показывать результаты гораздо весомее, чем сейчас, - сказал Каррагер в эфире Sky Sports. - В нынешнем сезоне «МЮ» уже упустил много шансов. Болельщики были недовольны стилем игры клуба в прошлом году, но результаты были лучше. Неважно, что вы говорите про ван Гала (прежнего наставника «Манчестер Юнайтед»), но он добивался результата в больших матчах. То же можно сказать и про Моуринью, но в последние два года это происходит все реже».

Напомним, голландский специалист Луи ван Гал возглавлял манкунианцев два сезона. В чемпионате 2014/15 команда заняла четвертое место, в 2015/16 - пятое.

В нынешнем сезоне «МЮ» во главе с Моуринью после 13-ти туров занимает шестую строчку в таблице АПЛ.





