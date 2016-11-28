Владимир Быстров: Хави Гарсия продемонстрировал что-то из кикбоксинга. Его нужно дисквалифицировать

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился своим мнением об эпизоде в матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). Напомним, полузащитник питерцев Хави Гарсия ударил локтем игрока соперников Юрия Газинского.

- Это не столкновение. И вообще не футбол, а что-то из кикбоксинга. Если человек в прыжке ломает футболисту нос, а тот к тому же получает сотрясение мозга и теряет сознание, это должно жестко караться. Хави Гарсия не имел права вести себя таким образом, многочисленные повторы доказывают, что судья должен был удалять испанца и назначать пенальти.

- Будем объективны: это как минимум желтая карточка и одиннадцатиметровый.

- Какая желтая, о чем вы?! Желтой там близко не было! Чистое удаление! Будет крайне несправедливо, если за удар соперника в лицо Хави Гарсию не дисквалифицируют хотя бы постфактум, - цитирует Быстрова Bobsoccer.

Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвили ответили двумя забитыми мячами в компенсированное время.

Напомним также, что Хави Гарсия не был удален. Этот эпизод будет разбирать КДК РФС.