Владимир Быстров: Хави Гарсия продемонстрировал что-то из кикбоксинга. Его нужно дисквалифицировать
Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров
поделился своим мнением об эпизоде в матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита»
(2:1). Напомним, полузащитник питерцев Хави Гарсия ударил локтем игрока
соперников Юрия Газинского.
- Это не
столкновение. И вообще не футбол, а что-то из кикбоксинга. Если человек в
прыжке ломает футболисту нос, а тот к тому же получает сотрясение мозга и
теряет сознание, это должно жестко караться. Хави Гарсия не имел права вести
себя таким образом, многочисленные повторы доказывают, что судья должен был
удалять испанца и назначать пенальти.
- Будем объективны: это как минимум желтая
карточка и одиннадцатиметровый.
- Какая
желтая, о чем вы?! Желтой там близко не было! Чистое удаление! Будет крайне
несправедливо, если за удар соперника в лицо Хави Гарсию не дисквалифицируют
хотя бы постфактум, - цитирует Быстрова Bobsoccer.
Напомним,
на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и
Торнике Окриашвили ответили двумя забитыми мячами в компенсированное
время.
Напомним также, что Хави Гарсия не был удален. Этот эпизод будет разбирать КДК РФС.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция