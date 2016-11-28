Моуринью обвиняется в неподобающем поведении и может быть дисквалифицирован

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обвинен Футбольной ассоциацией Англии в неподобающем поведении во время матча 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Напомним, что во время этого матча Моуринью был удален за эмоциональную реакцию на решение арбитра, после чего отправился на трибуны. Сообщается, что он обвиняется в неподобающем поведении на 27-й минуте игры. У него есть время ответить на обвинения до шести вечера 1 декабря по местному времени.

Отметим, что Моуринью в этом сезоне уже был дисквалифицирован на два матча за неподобающее поведение. Теперь он может получить аналогичное наказание.