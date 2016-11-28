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Моуринью обвиняется в неподобающем поведении и может быть дисквалифицирован

Источник:  Футбольная ассоциация АнглииКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обвинен Футбольной ассоциацией Англии в неподобающем поведении во время матча 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Напомним, что во время этого матча Моуринью был удален за эмоциональную реакцию на решение арбитра, после чего отправился на трибуны. Сообщается, что он обвиняется в неподобающем поведении на 27-й минуте игры. У него есть время ответить на обвинения до шести вечера 1 декабря по местному времени.

Отметим, что Моуринью в этом сезоне уже был дисквалифицирован на два матча за неподобающее поведение. Теперь он может получить аналогичное наказание.

Матч

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 1:1 (1:1)

Голы

Сахо 2 (0:1). Ибрагимович 21 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Погба, Эррера, Валенсия, Лингард (Феллайни, 85), Мата (Мхитарян, 65), Рэшфорд (Руни, 65), Ибрагимович

Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Коллинс, Пайе (Фегули, 90), Ноубл, Обьянг, Антонио, Куяте, Лансини (Айю, 74), Сахо (Флетчер, 66)

Предупреждения:

Погба, 27; Феллайни, 88; Валенсия, 90 - Крессуэлл, 90

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

27 ноября 19:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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