Моуринью обвиняется в неподобающем поведении и может быть дисквалифицирован
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе
Моуринью обвинен Футбольной ассоциацией Англии в неподобающем поведении во
время матча 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1). Об этом сообщает
официальный сайт организации.
Напомним, что во время этого матча Моуринью был
удален за эмоциональную реакцию на решение арбитра, после чего отправился на
трибуны. Сообщается, что он обвиняется в неподобающем поведении на 27-й минуте
игры. У него есть время ответить на обвинения до шести вечера 1 декабря по
местному времени.
Отметим, что Моуринью в этом сезоне уже был дисквалифицирован на два матча за неподобающее поведение. Теперь он может получить аналогичное наказание.
Матч
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 1:1 (1:1)
Голы
Сахо 2 (0:1). Ибрагимович 21 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Погба, Эррера, Валенсия, Лингард (Феллайни, 85), Мата (Мхитарян, 65), Рэшфорд (Руни, 65), Ибрагимович
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Коллинс, Пайе (Фегули, 90), Ноубл, Обьянг, Антонио, Куяте, Лансини (Айю, 74), Сахо (Флетчер, 66)
Предупреждения:
Погба, 27; Феллайни, 88; Валенсия, 90 - Крессуэлл, 90
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
27 ноября 19:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция