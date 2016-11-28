Анонсирована программа eSPORTconf Russia 2016

Анонсирована программа конференции eSPORTconf Russia 2016.



Программа конференции включает 16 выступлений, ожидаются как отечественные, так и зарубежные спикеры.



Модератором блока букмекеров будет Мария Лепщикова – специалист в правовом сопровождении гемблинговых и букмекерских организаций. В данной секции выступят такие эксперты отрасли, как Константин Макаров (президент БК «Бинго-Бум») и Алексей Ткачук (главный редактор «Рейтинга Букмекеров»).



О перспективах развития eSport в виртуальной реальности расскажет Саймон Романус – руководитель международной компании Wonderworld VR. С докладом о рынке видеоигр выступит Анастасия Бабкина – представитель киберспортивного отдела компании Mail.Ru.



Об инвестиционных стратегиях в индустрии расскажет исполнительный директор медиахолдинга Game Show Игнат Бобрович. О новых бизнес-возможностях, которые открывает eSport, пойдет речь в выступлении Павла Шапкина – кофаундера компании UCC.



Своим опытом поделятся основатели и руководители киберспортивных клубов Elements Pro Gaming (EPG) и Gambit. Об успешных стратегиях организации киберспортивных турниров расскажет Роман Протопопов – глава группы проектов Gamebox.



Ознакомиться с полным перечнем спикеров можно на официальном сайте мероприятия.



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.