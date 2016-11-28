«Зенит» зимой может купить Митрюшкина

«Зенит» в зимнее трансферное окно может купить у «Сьона» вратаря Антона Митрюшкина, сообщает Life.

Напомним, бывший голкипер «Спартака» подписал контракт с швейцарским клубом в феврале. При этом красно-белые сохранили за собой право первоочередного выкупа 20-летнего Митрюшкина, если ему поступит предложение из клуба РФПЛ.

Ранее СМИ также сообщали об интересе «Зенита» к вратарям Александру Беленову из «Анжи» и Сослану Джанаеву из «Ростова».



