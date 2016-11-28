Тренер «Тулузы» симулировал страшную боль после попадания бумажного самолета (видео)

Главный тренер французского футбольного клуба «Тулуза» Паскаль Дюпра симулировал страшную боль после попадания в голову бумажного самолета, пишет Lenta.ru.



Инцидент произошел во время матча чемпионата Франции между «Тулузой» и «Ренном». Дюпра раздавал указания, когда его по касательной задел бумажный самолет. Тренер схватился за голову и присел, изображая боль.

Сама встреча завершилась поражением «Тулузы» от «Ренна» со счетом 0:1, после которого команда опустилась на девятое место в лиге. 54-летний Дюпра возглавил клуб в марте 2016 года. Под его руководством команда одержала 10 побед, сыграла 8 раз вничью и потерпела 7 поражений.