Валерий Кечинов: «Спартак» как никогда близок к чемпионству, а ЦСКА бороться за золото не будет
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов
поделился своим мнением по поводу перспектив команды в нынешнем сезоне. Он
считает, что у спартаковцев есть отличный шанс стать чемпионами.
«Спартак» как никогда близок к завоеванию
золотых медалей. Самое главное – чтобы не было самоуспокоения. Догнать
«Спартак» может «Зенит», если вдруг спартаковцы успокоятся. Но этого делать
нельзя ни в коем случае.
Я не думаю, что ЦСКА будет бороться за золотые
медали. Максимум в этом сезоне – третье место. Армейцы играют нестабильно», -
цитирует Кечинова «Р-Спорт».
«Спартак» занимает первое место в чемпионате России,
имея в активе 37 очков после 15 матчей. У идущего вторым «Зенита» 31 очко.
Третьим идет «Краснодар» - 27 очков. ЦСКА с 26 очками на четвертом месте.