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Валерий Кечинов: «Спартак» как никогда близок к чемпионству, а ЦСКА бороться за золото не будет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением по поводу перспектив команды в нынешнем сезоне. Он считает, что у спартаковцев есть отличный шанс стать чемпионами.

«Спартак» как никогда близок к завоеванию золотых медалей. Самое главное – чтобы не было самоуспокоения. Догнать «Спартак» может «Зенит», если вдруг спартаковцы успокоятся. Но этого делать нельзя ни в коем случае.

Я не думаю, что ЦСКА будет бороться за золотые медали. Максимум в этом сезоне – третье место. Армейцы играют нестабильно», - цитирует Кечинова «Р-Спорт».

«Спартак» занимает первое место в чемпионате России, имея в активе 37 очков после 15 матчей. У идущего вторым «Зенита» 31 очко. Третьим идет «Краснодар» - 27 очков. ЦСКА с 26 очками на четвертом месте.

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