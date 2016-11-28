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«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Зенитом» (видео)

Источник:  Lenta.RuКомментарии

«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над санкт-петербургским «Зенитом» в 15-м туре российской футбольной премьер-лиги, сообщает Lenta.ru.

Футболисты отпраздновали победу вместе с руководством клуба и главным тренером Игорем Шалимовым.

27 ноября «Краснодар» обыграл «Зенит» в 15-м туре российской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1. До 92-й минуты клуб из Санкт-Петербурга выигрывал со счетом 1:0. Подопечные Мирчи Луческу с 31 очком остались на втором месте и отстают от лидирующего «Спартака» на шесть очков. «Краснодар» с 27 баллами занял третье место после первого круга РФПЛ.

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