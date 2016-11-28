«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Зенитом» (видео)

Федор Погорелов: Я не знаю, что было в раздевалке «Зенита» после игры. Знаю точно, что драки не было

Комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов прокомментировал информацию о драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).