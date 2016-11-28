Московское «Динамо» по буллитам обыграло ЦСКА
ЦСКА на домашнем льду уступил московскому «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Счет на 29-й минуте открыл форвард хозяев Максим Мамин.
Однако сначала Мэтт Робинсон реализовал численное премущество, а затем Артем Подшендялов вывел бело-голубых вперед.
За пять секунд до финальной сирены Валерий Ничушкин восстановил равенство.
Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов победу динамовцам принес точный бросок Алексея Цветкова.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Команда Дмитрия Квартальнова по-прежнему занимает второе место в Западной конференции, подопечные Сергея Орешкина идут в ней седьмыми.
1 декабря ЦСКА сыграет на выезде с «Амуром», а «Динамо» днем ранее примет «Барыс».
Матч
ЦСКА - Динамо - 2:3 Б. (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Мамин (Науменков, Кошелев), 28:47 (1:0 - бол.). Робинсон (Кутейкин), 32:39 (1:1 - бол.). Подшендялов (Хиетанен, Кокарев), 52:08 (1:2). Ничушкин (Ожиганов, Киселевич), 59:55 (2:2).
Победный буллит:
Цветков - 2:3.
Место и дата
28 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция