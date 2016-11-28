На Митрюшкина, помимо «Зенита», претендует лидер бундеслиги
«Сьон» получил предложение от лидирующего в бундеслигн РБ «Лейпцига» о переходе российского вратаря Антона Митрюшкина, сообщает «Чемпионат».
По данным издания, переговоры между представителями 20-летнего голкипера и немецкого клуба уже ведутся.
Ранее СМИ сообщили, что выкупить Митрюшкина у швейцарского клуба может этой зимой «Зенит».
Напомним,
бывший голкипер «Спартака» подписал
контракт с швейцарским клубом в феврале.
При этом красно-белые сохранили за собой
право первоочередного выкупа 20-летнего
Митрюшкина, если ему поступит предложение
из клуба РФПЛ.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически