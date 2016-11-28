На Митрюшкина, помимо «Зенита», претендует лидер бундеслиги

читайте также

Самедов близок к возвращению в «Спартак» Трансфер полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» может быть завершен в ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Зенитом» (видео) Футболисты отпраздновали победу вместе с руководством клуба и главным тренером Игорем Шалимовым.

«Зенит» зимой может купить Митрюшкина «Зенит» в зимнее трансферное окно может купить у «Сьона» вратаря Антона Митрюшкина, сообщает Life.

Владимир Быстров: Хави Гарсия продемонстрировал что-то из кикбоксинга. Его нужно дисквалифицировать Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился своим мнением об эпизоде в матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). Напомним, полузащитник питерцев Хави Гарсия ударил локтем игрока соперников Юрия Газинского.

Конте хочет видеть в «Челси» трех игроков «Фиорентины» «Челси» рассматривает возможность приобретения у «Фиорентины» защитника Ненада Томовича, нападающего Федерико Бернардески и полузащитника Милана Баделя, сообщает Calcio Mercato.

Лам может стать спортивным директором «Баварии» Защитник «Баварии» Филипп Лам может завершить карьеру игрока и стать спортивным директором клуба. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Сергей Веденеев: Многие игроки «Зенита» не в лучшей форме Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о поражении питерцев от «Краснодара» (1:2) в 15-м туре РФПЛ.

Леонид Калошин: Арбитр ошибся, не зафиксировав офсайд перед голом Измайлова «Зениту» Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин прокомментировал эпизод с голом полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова в ворота «Зенита». Напомним, что «Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

Олег Терехин: Мяч летел полчаса, пока Окриашвили замахивался Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о победе «Краснодара» над «Зенитом» (2:1) в 15-м туре РФПЛ.

Гарсия может получить семь матчей дисквалификации, Вернблум - три Защитник «Зенита» Хави Гарсия может быть дисквалифицирован на семь матчей за удар локтем Юрия Газинского, а Понтус Вернблум на три – за удар Серхио Санчеса.

Александр Бубнов: Кому какое дело до драки в раздевалке «Зенита»? Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию о драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2). Он отметил, что это внутрикомандное дело.

Федор Погорелов: Я не знаю, что было в раздевалке «Зенита» после игры. Знаю точно, что драки не было Комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов прокомментировал информацию о драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

Дзюба сказал Лодыгину, что его ошибки «хоронят команду» Стали известны подробности конфликта в стане «Зенита». Конфликт произошел после поражения от «Краснодара» в 15-м туре чемпионата России (1:2).

Сергей Герасимец: Не считаю, что «Зениту» не повезло в концовке игры с «Краснодаром» Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец поделился впечатлениями от матча 15 тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

От Денисова до Дзюбы. Вспоминаем скандальные истории в «Зените» После матча «Зенита» и «Краснодара» появилась информация о конфликте Артема Дзюбы с Юрием Лодыгиным.

Комиссия РФС будет рассматривать эпизоды с участием Вернблума и Гарсии Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) рассмотрит эпизоды с участием полузащитников Понтуса Вернблума (ЦСКА) и Хави Гарсии («Зенит»). Об этом сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

Лепехин считает, что Лодыгин не виноват в поражении «Зенита» от «Краснодара» Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался об игре голкипера питерской команды Юрия Лодыгина в нынешнем сезоне.

Артур Григорьянц: Николаев и Хави Гарсия будут приглашены на заседание КДК Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что комитет получил письмо от «Краснодара», который просит дисквалифицировать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию за удар игрока «Краснодара» Юрия Газинского.

Арбитр Сельдяков снят с матча «Зенит» – «Уфа» из-за ошибки в предыдущем матче Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин рассказал, почему была произведена замена бригады арбитров матча 16-го тура чемпионата России «Зенит» - «Уфа».