Natus Vincere заняла шестое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO
Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира DreamHack ZOWIE Open Winter 2016.
Позиции первой четверки остались без изменений. Коллектив Cloud9 подвинул Natus Vincere в рейтинге и занял пятое место, «рожденные побеждать» расположились на шестой позиции.
Датский коллектив Astralis занял восьмую строчку, опередив FaZe Clan. Французская пятерка из Team EnVyUS замкнула ТОП-10 рейтинга. Победитель турнира DreamHack ZOWIE Open Winter 2016 — Gambit поднялась на пять позиций вверх и заняла 15 место.
Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.
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