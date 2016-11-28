Карякин и Карлсен сыграли вничью в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

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Карлсен и Карякин завершили вничью 12-ю партию. Как это было «Советский спорт» вел онлайн трансляцию 12-й партии матча за первенство мира по шахматам.

Кирсан Илюмжинов: Не назвал бы матч Карякин - Карлсен скучным Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов поделился своим мнением о ходе матча за звание чемпиона мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.

«Карлсен выберет позицию без риска, с гарантированной ничьей» Действующий чемпион России, тренер женской сборной, гроссмейстер Александр Рязанцев – о тактике в решающей, 12-й партии матча.

Александр Жуков: Карякин и Карлсен играют на равных Глава ОКР Александр Жуков поделился ожиданиями в преддверии решающей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.

«Карякину нужно удивить Карлсена в 12-й партии». Профессиональный разбор Чемпион Европы гроссмейстер Эрнесто Инаркиев комментирует 11-ю партию и делает прогноз на оставшуюся часть матча на первенство мира.

Бог шахмат! Как менеджер Карякина стал в Норвегии круче группы «A-Ha» (видео) Неожиданный поворот в чемпионском шахматном матче между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным – фанаты из Норвегии нашли нового кумира.

Николай Попов: В 12-й партии Карлсен постарается получить позицию, в которой сможет мучить Карякина Известный телекомментатор, международный мастер по шахматам Николай Попов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» предположил, что в заключительной, 12-й партии матча за шахматную корону между ее обладателем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным норвежец не будет рисковать, но постарается получить позицию с небольшим перевесом, в которой сможет мучить соперника.

Передышка перед решающим боем. Как Карякин и Карлсен сделали быструю ничью Сергей Карякин и Магнус Карлсен, завершив вничью 11-ю партию матча на первенство мира, отложили чемпионскую разборку на концовку поединка.

Магнус Карлсен: Я удовлетворен ничьей, учитывая, что играл черными Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен после ничьи в 11-й партии в матче за мировую шахматную корону против претендента россиянина Сергея Карякина признался, что удовлетворен мирным исходом.

Сергей Карякин: Ничейный исход – это нормально Российский гроссмейстер Сергей Карякин после ничьи в 11-й партии матча за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена признался, что доволен ничейным исходом партии.

Карякин белыми фигурами сыграл вничью с Карлсеном. Как это было «Советский спорт» вел онлайн трансляцию 11-й партии матча за первенство мира по шахматам.

Карякин и Карлсен сыграли вничью в 11-й партии матча за шахматную корону Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.

«МАТЧ!» запустил флеш-моб в поддержку Карякина Генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки объявила о том, что телеканал запустил флешмоб в поддержку российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Кирилл Зангалис: Теперь Карякину надо использовать белый цвет и играть надежно Менеджер претендента на звание чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина Кирилл Зангалис оценил расклад в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном перед двумя заключительными партиями.

«Исход матча Карлсен – Карякин решит не цвет фигур, а крепкие нервы» Чемпион России, гроссмейстер Александр Рязанцев – о матче на первенство мира по шахматам.

Ян Непомнящий: Карякин мог форсировать ничью, но, видимо, просто не поверил в этот вариант Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение Сергея Карякина от Магнуса Карлсена в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Карякин признался, что просмотрел шанс свести 10-ю партию с Карлсеном к быстрой ничьей Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался на пресс-конференции после проигранной 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с его обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном, что просмотрел возможность объявить «вечный» шах на 20-м ходу партии.

«Карлсен усыпил бдительность Карякина в совсем не смертельной позиции» Действующий чемпион Европы гроссмейстер Эрнесто Инаркиев прокомментировал поражение россиянина в 10-й партии.

ФИДЕ сократила штраф Карлсена с 10% до 5% призовых Международная шахматная федерация удовлетворила апелляцию команды Магнуса Карлсена на штраф за досрочный уход норвежца с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Вместо положенных по регламенту 10% от призовых Карлсен выплатит только 5%.