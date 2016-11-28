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Карякин и Карлсен сыграли вничью в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в 12-й партии матча за мировую шахматную корону.

Партия, в которой Карякин играл черными фигурами, завершилась сегодня после 30-го хода. Она продолжалась меньше 40 минут.

Общий счет матча после 12 партий с классическим контролем времени стал 6:6. Победитель определится на тай-брейке в среду.

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