Михаил Гершкович: Сейчас для сборной России любой соперник является серьезным

Бывший тренер сборной России, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказал мнение о жеребьевки группового этапа Кубка конфедераций для сборной России по футболу.

«Наша сборная сейчас в таком состоянии, что кто бы ей ни попался, все соперники для неё серьёзные. Сборная Новой Зеландии в нашей группе, может быть, менее именитая команда, но Мексика очень достойно смотрелась на предыдущем чемпионате мира, а Португалия - чемпион Европы. Многое будет зависеть от того, в каком составе приедут на турнир эти сборные, но думаю, что в сильнейшем, и нам будет не так просто. Для сборной России это будет хорошая проверка. Поживём-увидим, как говорится», - приводит «Евро-Футбол» слова Гершковича.

Напомним, что в группу А к сборной России попали Мексика, Португалия и Новая Зеландия. А в группе В чемпион Африки, Чили, Австралия, Германия.

Напомним, что Кубок конфедераций ФИФА или «Турнир чемпионов» пройдет в России в 2017 году с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.