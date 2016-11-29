Михаил Гершкович: Сейчас для сборной России любой соперник является серьезным
Бывший тренер сборной России, председатель Объединения отечественных
тренеров Михаил Гершкович высказал мнение о жеребьевки группового этапа Кубка
конфедераций для сборной России по футболу.
«Наша сборная
сейчас в таком состоянии, что кто бы ей ни попался, все соперники для неё
серьёзные. Сборная Новой Зеландии в нашей группе, может быть, менее именитая
команда, но Мексика очень достойно смотрелась на предыдущем чемпионате мира, а
Португалия - чемпион Европы. Многое будет зависеть от того, в каком составе
приедут на турнир эти сборные, но думаю, что в сильнейшем, и нам будет не так
просто. Для сборной России это будет хорошая проверка. Поживём-увидим, как
говорится», - приводит «Евро-Футбол» слова Гершковича.
Напомним, что в
группу А к сборной России попали Мексика, Португалия и Новая Зеландия. А в
группе В чемпион Африки, Чили, Австралия, Германия.
Напомним, что Кубок конфедераций ФИФА или «Турнир чемпионов» пройдет в России в 2017 году с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.