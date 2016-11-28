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Торнике Окриашвили: Ибрагимович бил, куда и хотел. Я тоже был уверен в своем ударе

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал о своем голе в ворота «Зенита», который он забил ударом через себя.

- Вам не вспомнился знаменитый гол Ибрагимовича, который он через себя забил англичанам за сборную Швеции? - вопрос Окриашвили.

- Видел даже в интернете фото с подписью Ибрагимашвили. Шутили про это. А Златан тогда бил, куда и хотел. И я тоже был уверен в своем ударе.

Напомним, гол Окриашвили принес победу в матче с «Зенитом» (2:1).

Полная версия интервью с полузащитником «Краснодара» - в ближайшее время на сайте «Советского спорта».

Матч

Краснодар - Зенит - 2:1 (0:0)

Голы

Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба

Предупреждения:

Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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