Торнике Окриашвили: Ибрагимович бил, куда и хотел. Я тоже был уверен в своем ударе

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал о своем голе в ворота «Зенита», который он забил ударом через себя.

- Вам не вспомнился знаменитый гол Ибрагимовича, который он через себя забил англичанам за сборную Швеции? - вопрос Окриашвили.

- Видел даже в интернете фото с подписью Ибрагимашвили. Шутили про это. А Златан тогда бил, куда и хотел. И я тоже был уверен в своем ударе.

Напомним, гол Окриашвили принес победу в матче с «Зенитом» (2:1).

Полная версия интервью с полузащитником «Краснодара» - в ближайшее время на сайте «Советского спорта».