Гурам Аджоев: Зимой проведем серьезную трансферную кампанию

читайте также

Анатолий Тимощук: Я в штабе «Зенита»? Газеты могут писать все, что им заблагорассудится Бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал информацию о том, что он может войти в тренерский штаб петербургского клуба.

Торнике Окриашвили: Ибрагимович бил, куда и хотел. Я тоже был уверен в своем ударе Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили расскзаал о своем голе в ворота «Зенита», который он забил ударом через себя.

Самедов близок к возвращению в «Спартак» Трансфер полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» может быть завершен в ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Зенитом» (видео) Футболисты отпраздновали победу вместе с руководством клуба и главным тренером Игорем Шалимовым.

Валерий Кечинов: «Спартак» как никогда близок к чемпионству, а ЦСКА бороться за золото не будет Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением по поводу перспектив команды в нынешнем сезоне. Он считает, что у спартаковцев есть отличный шанс стать чемпионами.

«Зенит» зимой может купить Митрюшкина «Зенит» в зимнее трансферное окно может купить у «Сьона» вратаря Антона Митрюшкина, сообщает Life.

Владимир Быстров: Хави Гарсия продемонстрировал что-то из кикбоксинга. Его нужно дисквалифицировать Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился своим мнением об эпизоде в матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). Напомним, полузащитник питерцев Хави Гарсия ударил локтем игрока соперников Юрия Газинского.

Гурам Аджоев: Я работой Кирьякова доволен Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал работу главного тренера туляков Сергея Кирьякова.

«После гола было хорошо. Весело». Отец Торнике Окриашвили – о мяче сына Гоча Окриашвили, отец нападающего «Краснодара» Торнике Окриашвили, который забил чудо-гол «Зениту», дал интервью.

Подозрительно живой. Василий Уткин о «Краснодаре» Обозреватель «Советского спорта» - о футбольной эволюции «Краснодара».

Сергей Веденеев: Многие игроки «Зенита» не в лучшей форме Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о поражении питерцев от «Краснодара» (1:2) в 15-м туре РФПЛ.

Леонид Калошин: Арбитр ошибся, не зафиксировав офсайд перед голом Измайлова «Зениту» Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин прокомментировал эпизод с голом полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова в ворота «Зенита». Напомним, что «Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

Олег Терехин: Мяч летел полчаса, пока Окриашвили замахивался Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о победе «Краснодара» над «Зенитом» (2:1) в 15-м туре РФПЛ.

«Со «Спартаком» увидите зеленый и ровный газон». Директор стадиона о поле Директор самарского стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев рассказал, в каком состоянии находится поле.

Гарсия может получить семь матчей дисквалификации, Вернблум - три Защитник «Зенита» Хави Гарсия может быть дисквалифицирован на семь матчей за удар локтем Юрия Газинского, а Понтус Вернблум на три – за удар Серхио Санчеса.

Александр Бубнов: Кому какое дело до драки в раздевалке «Зенита»? Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию о драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2). Он отметил, что это внутрикомандное дело.

Федор Погорелов: Я не знаю, что было в раздевалке «Зенита» после игры. Знаю точно, что драки не было Комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов прокомментировал информацию о драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

Дзюба сказал Лодыгину, что его ошибки «хоронят команду» Стали известны подробности конфликта в стане «Зенита». Конфликт произошел после поражения от «Краснодара» в 15-м туре чемпионата России (1:2).

Сергей Герасимец: Не считаю, что «Зениту» не повезло в концовке игры с «Краснодаром» Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец поделился впечатлениями от матча 15 тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).