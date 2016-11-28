Гурам Аджоев: Зимой проведем серьезную трансферную кампанию
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, стоит ли ждать усиления команды в зимнее трансферное окно.
- Мы уже начали работу по поиску усилений для команды. Зимой проведем серьезную трансферную кампанию. Будут приобретены игроки во все линии, но главная задача - взять забивного форварда. Конечно, желательно подписывать при этом свободных агентов. В моей команде работают профессионалы, которые способны провести максимально успешную работу при тех возможностях, которыми мы обладаем, - сказал Аджоев.
Напомним, туляки после 15-ти туров с 9 очками замыкают таблицу чемпионата России.
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