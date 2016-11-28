Анатолий Тимощук: Я в штабе «Зенита»? Газеты могут писать все, что им заблагорассудится

Бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал информацию о том, что он может войти в тренерский штаб петербургского клуба.

- Газеты могут писать все, что им заблагорассудится, - сказал Тимощук в эфире Радио «Зенит».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время Тимощук получит необходимые тренерские лицензии и будет работать в «Зените», о чем полузащитник уже говорил на встрече с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

20 ноября 37-летний футболист покинул «Кайрат» в связи с окончанием действия контракта. Тимощук выступал за казахский клуб с июля 2015 года, перейдя из петербургского «Зенита». В составе казахстанцев полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

В сезоне-2016 Тимощук провел 24 матча в чемпионате Казахстана и забил один гол.