Мария Комиссарова, получившая перелом позвоночника на Играх в Сочи, вышла замуж
Бывшая российская
фристайлистка, мастер спорта Международного класса Мария Комисарова, получившая
тяжелую травму позвоночника на тренировке во время Олимпиады в Сочи-2014, вышла
замуж за Алексея Чаадаева - партнера по национальной команде.
Свадебная фотография Комисаровой и Чаадаева появилась в социальной сети Instagram, сообщает официальный сайт телеканала 360.
Напомним, 15 февраля 2014 года во время тренировки перед Олимпийскими играми Мария Комиссарова получила тяжелейшую травму – перелом позвоночника со смещением. Спортсменка выбыла из соревнований и перенесла операцию в тот же день на Красной поляне.
Реабилитацию после четырех операций Мария проходила в клинике под Гамбургом, а затем продолжила лечиться в Испании.
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