Мария Комиссарова, получившая перелом позвоночника на Играх в Сочи, вышла замуж

Бывшая российская фристайлистка, мастер спорта Международного класса Мария Комисарова, получившая тяжелую травму позвоночника на тренировке во время Олимпиады в Сочи-2014, вышла замуж за Алексея Чаадаева - партнера по национальной команде.

Свадебная фотография Комисаровой и Чаадаева появилась в социальной сети Instagram, сообщает официальный сайт телеканала 360.

Спасибо всем за поздравления!!! Нам очень приятно! 😘😘😘 thanks for all wishes ❤️❤️❤️#chaadaevwedding #love #together #tenerife Фото опубликовано Maria Komissarova (@komissarova_maria) Ноя 28 2016 в 1:14 PST

Напомним, 15 февраля 2014 года во время тренировки перед Олимпийскими играми Мария Комиссарова получила тяжелейшую травму – перелом позвоночника со смещением. Спортсменка выбыла из соревнований и перенесла операцию в тот же день на Красной поляне.

Реабилитацию после четырех операций Мария проходила в клинике под Гамбургом, а затем продолжила лечиться в Испании.