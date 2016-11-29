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Мария Комиссарова, получившая перелом позвоночника на Играх в Сочи, вышла замуж

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Бывшая российская фристайлистка, мастер спорта Международного класса Мария Комисарова, получившая тяжелую травму позвоночника на тренировке во время Олимпиады в Сочи-2014, вышла замуж за Алексея Чаадаева - партнера по национальной команде.

Свадебная фотография Комисаровой и Чаадаева появилась в социальной сети Instagram, сообщает официальный сайт телеканала 360.

 Напомним, 15 февраля 2014 года во время тренировки перед Олимпийскими играми Мария Комиссарова получила тяжелейшую травму – перелом позвоночника со смещением. Спортсменка выбыла из соревнований и перенесла операцию в тот же день на Красной поляне.

Реабилитацию после четырех операций Мария проходила в клинике под Гамбургом, а затем продолжила лечиться в Испании.

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