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Магнус Карлсен: У меня хороший опыт игры в день рождения

Источник:  Р-СпортКомментарии

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен накануне тай-брейка матча за мировую шахматную корону с россиянином Сергеем Карякин, который пройдет в его день рождения, заявил, что у него хороший опыт игры в этот праздник.

«Раньше я играл на Кубке мира в Ханты-Мансийске в 2005 и 2007 годах, и оба раза - на свой день рождения. Первый раз против Фаруха Аммонатова во втором раунде я выиграл партию белыми, так что это был очень хороший день. Второй раз в свой день рождения я играл против Леньера Домингеса. В первую игру я был в сложной ситуации черными - это не была отличная игра, но результат был хорошим. Так что пока это был хороший опыт», - приводит «Р-Спорт» слова Карлсена.

В понедельник Карлсен и Карякин в Нью-Йорке сыграли вничью в 12-й партии матча с классическим контролем времени. За ходом партии можно было следить ЗДЕСЬ.

Чемпион мира будет определен в среду на тай-брейке. В этот день Карлсену исполнится 26 лет.

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