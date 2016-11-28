Магнус Карлсен: У меня хороший опыт игры в день рождения
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен накануне тай-брейка
матча за мировую шахматную корону с россиянином Сергеем Карякин, который
пройдет в его день рождения, заявил, что у него хороший опыт игры в этот
праздник.
«Раньше я играл на Кубке мира в Ханты-Мансийске в 2005 и 2007
годах, и оба раза - на свой день рождения. Первый раз против Фаруха Аммонатова
во втором раунде я выиграл партию белыми, так что это был очень хороший день.
Второй раз в свой день рождения я играл против Леньера Домингеса. В первую игру
я был в сложной ситуации черными - это не была отличная игра, но результат был
хорошим. Так что пока это был хороший опыт», - приводит «Р-Спорт»
слова Карлсена.
В понедельник Карлсен и Карякин в Нью-Йорке сыграли вничью в 12-й партии матча с классическим контролем времени. За ходом партии можно было следить ЗДЕСЬ.
Чемпион мира будет определен в среду на
тай-брейке. В этот день Карлсену исполнится 26 лет.