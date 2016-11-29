Сергей Карякин: Ничья после 12 партий с Карлсеном - подвиг, но останавливаться нельзя

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что ничья в матче за мировую шахматную корону после 12 партий с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном уже является подвигом, но нельзя останавливаться на достигнутом.

«Я был чемпионом мира по быстрым шахматам в том турнире, где он участвовал и занял второе место. Конечно, он блестящий шахматист, и блестяще играет как классику, так и быстрые (шахматы). Он действующий чемпион мира и поэтому ясно, что то, что мне удалось сыграть с ним 6:6 в классические шахматы, это уже, можно сказать, подвиг. Но я на этом не собираюсь останавливаться», - приводит «Р-Спорт» слова Карякина.

В понедельник Карлсен и Карякин в Нью-Йорке сыграли вничью в 12-й партии матча с классическим контролем времени. За ходом партии можно было следить ЗДЕСЬ.

Чемпион мира будет определен в среду на тай-брейке. В этот день Карлсену исполнится 26 лет.