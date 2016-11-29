Сергей Карякин: Вижу некоторую неуверенность в действиях Карлсена

Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что видит неуверенность у норвежца Магнуса Карлсена после 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Нью-Йорке.

«Магнус последнюю партию играл белыми, и он, фактически, поменял все фигуры, согласился на ничью. То есть, играя белыми, у тебя есть небольшое преимущество, а он его не стал даже пытаться развивать. Я не хочу угрожать как боксеры перед раундом, но в этом я вижу некую неуверенность Магнуса, потому что, если бы у него была комфортная ситуация, он, конечно же, играл бы (на победу) белым цветом», - приводит «Р-Спорт» слова Карякина.

В понедельник Карлсен и Карякин в Нью-Йорке сыграли вничью в 12-й партии матча с классическим контролем времени. За ходом партии можно было следить ЗДЕСЬ.

Чемпион мира будет определен в среду на тай-брейке. В этот день Карлсену исполнится 26 лет.