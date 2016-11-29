«Наполи» не смог обыграть «Сассуоло»

Футболисты «Наполи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Сассуоло».

Встреча, прошедшая в понедельник в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Лоренцо Инсинье. У гостей мяч забил Грегоре Дефрель.

Таким образом, «Наполи» набрал 25 очков и остался на седьмом месте в турнирной таблице серии А. У «Сассуоло» стало 14 очков. Этот клуб идет 16-м.

В следующих матчах чемпионата «Наполи» 2 декабря примет «Интер», а «Сассуоло» 4 декабря дома сыграет с «Эмполи».