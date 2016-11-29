«Наполи» не смог обыграть «Сассуоло»
Футболисты «Наполи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии
сыграли вничью с «Сассуоло».
Встреча, прошедшая в понедельник в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло»,
завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Лоренцо Инсинье. У гостей
мяч забил Грегоре Дефрель.
Таким образом, «Наполи» набрал 25 очков и остался на седьмом месте в
турнирной таблице серии А. У «Сассуоло» стало 14 очков. Этот клуб идет 16-м.
В следующих матчах чемпионата «Наполи» 2 декабря примет «Интер», а «Сассуоло» 4 декабря дома сыграет с «Эмполи».
Матч
Голы
Инсинье Л. 42 (1:0). Дефрель 82 (1:1).
Состав
Наполи: Рейна, Кулибали, Стринич, Хюсай, Кирикеш, Аллан, Гамшик, Жоржиньо (Диавара, 78), Инсинье Л. (Джаккерини, 86), Габбьядини (Мертенс, 65), Кальехон
Сассуоло: Консильи, Каннаваро, Ачерби, Гаццола, Пелузо, Политано (Риччи, 38), Миссироли (Дефрель, 71), Маньянелли, Маццители (Пеллегрини, 60), Матри, Рагуза
Предупреждения:
Стринич, 10; Аллан, 13; Мертенс, 66 - Пелузо, 12; Маццители, 37; Риччи, 48; Рагуза, 70
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
28 ноября 21:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция