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«Интер» в Милане обыграл «Фиорентину»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты миланского «Интера» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии переиграли «Фиорентину» из Флоренции.

Встреча, прошедшая в понедельник в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев по голу забили Марсело Брозович и Антонио Кандрева, а Мауро Икарди оформил дубль. У гостей отличились Никола Калинич и Йосип Иличич.

Таким образом, «Интер» набрал 21 очко и вышел на восьмое место в таблице серии А. У «Фиорентины» осталось 20 очков. Она идет девятой.

В матчах следующего тура «Интер» 2 декабря в гостях сыграет с «Наполи», а «Фиорентина» 4 декабря примет «Палермо».

Матч

Интер - Фиорентина - 4:2 (3:1)

Голы

Брозович 4 (1:0). Кандрева 9 (2:0). Икарди 19 (3:0). Калинич 37 (3:1). Иличич 62 (3:2). Икарди 90 (4:2).

Состав

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Раноккиа, Ансалди, Банега (Мело, 69), Кандрева (Эдер, 79), Кондогбиа (Мариу, 46), Брозович, Перишич, Икарди

Фиорентина: Тэтэрушану, Сальседо, Гонсало, Астори, Милич (Томович, 46), Иличич, Валеро, Бадель, Бернардески (Кьеза, 65), Тельо (J. Perez, 75), Калинич

Предупреждения:

Кондогбиа, 39; Брозович, 55; Миранда, 58; Ансалди, 84 - Сальседо, 41; Бадель, 82; Валеро, 83

Удаления:

нет - Гонсало, 45

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

28 ноября 23:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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