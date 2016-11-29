«Интер» в Милане обыграл «Фиорентину»
Футболисты миланского «Интера» в домашнем матче 14-го тура чемпионата
Италии переиграли «Фиорентину» из Флоренции.
Встреча, прошедшая в понедельник в Милане на стадионе «Сан-Сиро»,
завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев по голу забили Марсело Брозович и
Антонио Кандрева, а Мауро Икарди оформил дубль. У гостей отличились Никола
Калинич и Йосип Иличич.
Таким образом, «Интер» набрал 21 очко и вышел на восьмое место в таблице
серии А. У «Фиорентины» осталось 20 очков. Она идет девятой.
В матчах следующего тура «Интер» 2 декабря в гостях сыграет с «Наполи», а «Фиорентина» 4 декабря примет «Палермо».
Матч
Интер - Фиорентина - 4:2 (3:1)
Голы
Брозович 4 (1:0). Кандрева 9 (2:0). Икарди 19 (3:0). Калинич 37 (3:1). Иличич 62 (3:2). Икарди 90 (4:2).
Состав
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Раноккиа, Ансалди, Банега (Мело, 69), Кандрева (Эдер, 79), Кондогбиа (Мариу, 46), Брозович, Перишич, Икарди
Фиорентина: Тэтэрушану, Сальседо, Гонсало, Астори, Милич (Томович, 46), Иличич, Валеро, Бадель, Бернардески (Кьеза, 65), Тельо (J. Perez, 75), Калинич
Предупреждения:
Кондогбиа, 39; Брозович, 55; Миранда, 58; Ансалди, 84 - Сальседо, 41; Бадель, 82; Валеро, 83
Удаления:
нет - Гонсало, 45
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
28 ноября 23:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция