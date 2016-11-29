«Интер» в Милане обыграл «Фиорентину»

Футболисты миланского «Интера» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии переиграли «Фиорентину» из Флоренции.

Встреча, прошедшая в понедельник в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев по голу забили Марсело Брозович и Антонио Кандрева, а Мауро Икарди оформил дубль. У гостей отличились Никола Калинич и Йосип Иличич.

Таким образом, «Интер» набрал 21 очко и вышел на восьмое место в таблице серии А. У «Фиорентины» осталось 20 очков. Она идет девятой.

В матчах следующего тура «Интер» 2 декабря в гостях сыграет с «Наполи», а «Фиорентина» 4 декабря примет «Палермо».