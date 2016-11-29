«Лас-Пальмас» дома одолел «Атлетик»

Футболисты «Лас-Пальмаса» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии переиграли «Атлетик» из Бильбао.

Встреча, прошедшая в понедельник в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на стадионе «Гран Канария», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Кевин-Принс Боатенг, Херонимо Момо и Хонатан Виера. У гостей отличился Рауль Гарсия, реализовавший пенальти.

Таким образом, «Лас-Пальмас» набрал 19 очков и вышел на десятое место в турнирной таблице. У «Атлетика» осталось 20 очков. Он идет восьмым.

В матчах следующего тура «Лас-Пальмас» 4 декабря в гостях сыграет с «Алавесом», а «Атлетик» 4 декабря примет «Эйбар».