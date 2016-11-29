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«Лас-Пальмас» дома одолел «Атлетик»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Лас-Пальмаса» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии переиграли «Атлетик» из Бильбао.

Встреча, прошедшая в понедельник в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на стадионе «Гран Канария», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Кевин-Принс Боатенг, Херонимо Момо и Хонатан Виера. У гостей отличился Рауль Гарсия, реализовавший пенальти.

Таким образом, «Лас-Пальмас» набрал 19 очков и вышел на десятое место в турнирной таблице. У «Атлетика» осталось 20 очков. Он идет восьмым.

В матчах следующего тура «Лас-Пальмас» 4 декабря в гостях сыграет с «Алавесом», а «Атлетик» 4 декабря примет «Эйбар».

Матч

Лас-Пальмас - Атлетик - 3:1 (1:0)

Голы

Боатенг 40 (1:0). Момо 50 (2:0). Гарсия 79 (2:1 - пен.). Виера 90 (3:1).

Состав

Лас-Пальмас: Варас, Гарсия Д., Лопеш, Маседо, Бигас, Гомес, Боатенг (Момо, 46), Тана (Эль Жар, 81), Меса (Монторо, 73), Виера, Ливайя

Атлетик: Арризабалага, Альварес, Балензиага, Боведа (Муньяин, 57), Лапорте, Сан Хосе, Лекуе, Гарсия, Беньят (Элустондо, 76), Адурис, Уильямс (Сусаета, 65)

Предупреждения:

Меса, 55; Ливайя, 59; Виера, 86 - Лапорте, 31; Беньят, 38; Альварес, 65; Адурис, 74; Гарсия, 87

Удаления:

нет - Адурис, 75

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

28 ноября 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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