«Лас-Пальмас» дома одолел «Атлетик»
Футболисты «Лас-Пальмаса» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии
переиграли «Атлетик» из Бильбао.
Встреча, прошедшая в понедельник в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на
стадионе «Гран Канария», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их
составе по голу забили Кевин-Принс Боатенг, Херонимо Момо и Хонатан Виера. У
гостей отличился Рауль Гарсия, реализовавший пенальти.
Таким образом, «Лас-Пальмас» набрал 19 очков и вышел на десятое место в
турнирной таблице. У «Атлетика» осталось 20 очков. Он идет восьмым.
В матчах следующего тура «Лас-Пальмас» 4 декабря в гостях сыграет с «Алавесом», а «Атлетик» 4 декабря примет «Эйбар».
Матч
Лас-Пальмас - Атлетик - 3:1 (1:0)
Голы
Боатенг 40 (1:0). Момо 50 (2:0). Гарсия 79 (2:1 - пен.). Виера 90 (3:1).
Состав
Лас-Пальмас: Варас, Гарсия Д., Лопеш, Маседо, Бигас, Гомес, Боатенг (Момо, 46), Тана (Эль Жар, 81), Меса (Монторо, 73), Виера, Ливайя
Атлетик: Арризабалага, Альварес, Балензиага, Боведа (Муньяин, 57), Лапорте, Сан Хосе, Лекуе, Гарсия, Беньят (Элустондо, 76), Адурис, Уильямс (Сусаета, 65)
Предупреждения:
Меса, 55; Ливайя, 59; Виера, 86 - Лапорте, 31; Беньят, 38; Альварес, 65; Адурис, 74; Гарсия, 87
Удаления:
нет - Адурис, 75
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
28 ноября 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция