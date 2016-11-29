Николай Попов: Карлсен отказался от борьбы в 12-й партии, так как уверен в победе на тай-брейке

Известный телекомментатор, международный мастер по шахматам Николай Попов высказал мнение, что чемпион мира норвежец Магнус Карлсен полностью отказался от борьбы в 12-й партии матча с россиянином Сергеем Карякиным, так как уверен в своей победе на тай-брейке — в партиях с укороченным контролем времени.

Карлсен, игравший белыми, и Карякин заключили мирное соглашение на 30-м ходу через полчаса после начала 12-й партии, заключительной из тех, что проводились с классическим контролем времени. Теперь в среду пройдет тай-брейк — четыре быстрые партии, затем, при необходимости, серия блиц-партий и, если счет все еще будет равным, «армагеддон» - одна партия, на которую шахматисту, играющему белыми, дается 5 минут, а тому, кто действует черными фигурами, 4 минуты, но его устраивает ничья.

«Думаю, что Карлсен отказался от борьбы в 12-й партии, так как он считает быстрые шахматы своей стихией и уверен в победе, - отметил Попов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта». - Чем сидеть и вымучивать часами победу в классические шахматы, которая неизвестно, придет или нет, он решил — почему бы этот тай-брейк не сыграть? А Карякину тем более идти на обострение черными было невыгодно».

Шансы соперников на тай-брейке эксперт назвал примерно равными.

«Дело в том, что быстрые шахматы — это несколько иной жанр. Другая игра. Многое будет зависеть от того, кто откроет счет. Думаю, что у Карлсена и Карякина примерно равные шансы — оба были чемпионами мира по быстрым шахматам», - подчеркнул Попов.

Полностью интервью Николая Попова читайте здесь.