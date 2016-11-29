Карякин сыграет белыми в первой партии тай-брейка матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграет белыми фигурами в первой партии тай-брейка матча за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем титула - Магнусом Карлсеном из Норвегии, сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации.

В понедельник Карякин, играя черными, сыграл вничью с Карлсеном в 12-й партии. За ходом партии можно было следить ЗДЕСЬ.

Общий счет матча стал 6:6. Чемпион мира будет определен на тай-брейке в среду.

После 12-й партии состоялась жеребьевка, по итогам которой в первой партии тай-брейка Карякин сыграет белыми фигурами.