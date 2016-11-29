Карякин сыграет белыми в первой партии тай-брейка матча за шахматную корону
Российский
гроссмейстер Сергей Карякин сыграет белыми фигурами в первой партии тай-брейка
матча за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем титула - Магнусом
Карлсеном из Норвегии, сообщает официальный сайт Российской шахматной
федерации.
В понедельник Карякин, играя черными, сыграл вничью с Карлсеном в 12-й партии. За ходом партии можно было следить ЗДЕСЬ.
Общий счет матча стал 6:6. Чемпион мира будет определен на тай-брейке в среду.
После 12-й партии состоялась жеребьевка, по итогам которой в первой партии тай-брейка Карякин сыграет белыми фигурами.
Матч за мировую
шахматную корону проходит в Нью-Йорке.
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