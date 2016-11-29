Агент Лодыгина: Самое главное – доверие тренера, а оно у Юрия есть

Агент Хельмут Рихтер, чьим клиентом является вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, сообщил, что голкипер не думает о смене клуба.

«С Лодыгиным все в порядке. У всех бывают небольшие спады, но мой клиент очень много работает на тренировках и не обращает внимания на сторонние разговоры. Самое главное — это доверие тренера, а оно у Юрия есть. Мы спокойно смотрим в будущее и не думаем о смене клуба», - приводят «Известия» слова агента.

Напомним, что контракт Лодыгина с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне РФПЛ Лодыгин отыграл за «Зенит» девять матчей и пропустил восемь мячей.

Ранее в понедельник в СМИ появилась информация, что «Зенит» заинтересован в приобретении российского вратаря «Сьона» Антона Митрюшкина и готов выкупить его контракт уже нынешней зимой.