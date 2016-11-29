Агент Лодыгина: Самое главное – доверие тренера, а оно у Юрия есть
Агент Хельмут Рихтер, чьим клиентом является вратарь «Зенита» и сборной
России Юрий Лодыгин, сообщил, что голкипер не думает о смене клуба.
«С Лодыгиным все в порядке. У всех бывают небольшие спады, но мой клиент
очень много работает на тренировках и не обращает внимания на сторонние
разговоры. Самое главное — это доверие тренера, а оно у Юрия есть. Мы спокойно
смотрим в будущее и не думаем о смене клуба», - приводят «Известия» слова
агента.
Напомним, что контракт Лодыгина с «Зенитом» рассчитан до лета
2019 года. В текущем сезоне РФПЛ Лодыгин отыграл за «Зенит» девять
матчей и пропустил восемь мячей.
Ранее в понедельник в СМИ появилась информация, что «Зенит» заинтересован в приобретении российского вратаря «Сьона» Антона Митрюшкина и готов выкупить его контракт уже нынешней зимой.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция