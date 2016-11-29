Российский нападающий «Вашингтона», трехкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Александр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.

«Для меня большая честь стать послом чемпионата мира по футболу», - написал Овечкин в своем аккаунте в Instagram.

Для меня большая честь стать послом Чемпионата мира по футболу!🇷🇺⚽️ I’m very proud to be Ambassador for the FIFA World Cup 2018 and I really looking forward for the greatest football tournaments taking place in Russia in next two years Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Ноя 28 2016 в 2:55 PST

Овечкин в составе сборной России побеждал на трех чемпионатах мира - в 2008, 2012 и 2014 годах.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин сыграл 21 матч, набрав 18 очков за результативность (12+6).

Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны принять Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.