Александр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018
Российский нападающий «Вашингтона», трехкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Александр
Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.
«Для меня большая честь стать послом чемпионата мира по футболу», - написал Овечкин в своем аккаунте в Instagram.
Овечкин в составе сборной России побеждал на трех чемпионатах мира - в 2008, 2012 и 2014 годах.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин сыграл 21 матч, набрав 18
очков за результативность (12+6).
Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны принять Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
Матч
Торонто - Вашингтон - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Голы:
Мартин (Бозак, Марнер), 2:35 (1:0). ван Римсдайк (Сошников, Марнер), 23:28 (2:0 - бол.). Мэттьюз (Ханвик, Хьюман), 40:22 (3:0). Бэкстрём 49:30 (3:1). Кадри (Комаров, Райлли), 51:50 (4:1). Юханссон (Овечкин, Бэкстрём), 56:44 (4:2).
Место и дата
27 ноября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция