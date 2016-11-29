Самедов в декабре вернется в «Спартак», сумма трансфера составит 5 млн евро
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Самедов
в зимнее трансферное окно перейдет в другой столичный клуб - «Спартак», сообщают
«Известия».
32-летний полузащитник уже провел успешные переговоры с руководством
красно-белых и присоединится к своей новой команде после заседания совета
директоров клуба, которое запланировано на 6 декабря. Сумма трансфера составит
около пяти миллионов евро.
При этом контракт Самедова со «Спартаком» будет заключен по схеме
«2,5+1». Ежегодный оклад составит около 2,4 миллиона евро, также в договоре предусмотрят
различные бонусы за личные достижения. Таким образом, за 3,5 года игрок сможет
заработать около 8,5 миллиона евро.
Напомним, что Самедов начинал профессиональную карьеру в составе
красно-белых и в период с 2001 по 2005 год провел за команду 58 матчей, забив
восемь мячей.
В текущем сезоне РФПЛ Самедов отыграл за «Локомотив» 15 матчей, забив
четыре гола и отдал две результативные передачи.